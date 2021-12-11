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Замглавы МВД Украины объяснил причину своего поведения у блокпоста в Донбассе

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Заместитель главы украинского МВД Александр Гогилашвили принес извинения за скандал, который он устроил у блокпоста на въезде в ДНР. Свое агрессивное поведение министр объяснил «излишней эмоциональностью».

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«Относительно инцидента на блокпосту в зоне ООС (силовая операция Киева в Донбассе. — Ред.) в Донецкой области, безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность», — написал замминистра на своей странице в Facebook 11 декабря.

Также Гогилашвили согласился с недавно принятым главой МВД республики решением о начале в его отношении дисциплинарного производства.

«Я уже готовлю рапорт на имя министра и планирую всячески способствовать проведению производства», — заключил заместитель министра внутренних дел Украины.

О том, что Гогилавшили устроил скандал у блокпоста в Донбассе, сообщалось 10 декабря. Как уточнялось, поводом для конфликта послужила просьба сотрудников полиции остановить машину замминистра. Несмотря на это, автомобиль проехал еще несколько метров, после чего Гогилашвили вышел из транспортного средства, начал угрожать полицейским и оскорблять их.

После этого министр внутренних дел Украины Денис Монастырский потребовал отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и инициировал проверку в связи со скандалом.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.

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