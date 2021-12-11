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Четверо военных пострадали при обстрелах в Сирии

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В результате обстрела террористов близ пункта Кафер-Мус в Сирии ранены четверо военнослужащих САР, сообщил 11 декабря заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Вадим Кулить.

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«В результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Сфухон по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус, ранено четверо сирийских военнослужащих», — сказал он на брифинге.

Как передал Кулить, Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, отказавшись от вооруженных провокаций.

1 декабря Кулить сообщил, что семь военнослужащих армии Сирийской Арабской Республики погибли и 24 ранены в результате обстрелов со стороны боевиков в ноябре.

По словам замруководителя ЦПВС, всего за ноябрь было зафиксировано 258 обстрелов со стороны террористов по правительственным силам с территории идлибской зоны деэскалации. Минометный обстрел боевиками был произведен 163 раза, из артиллерийских орудий и установок РСЗО — 47 раз. В остальных случаях применялось стрелковое оружие.

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