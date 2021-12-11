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Открытое горение на складе в Ростове-на-Дону ликвидировали

Открытое горение на складе в Ростове-на-Дону ликвидировали

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Открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону ликвидировали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС 11 декабря.

«В 21:10 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка конструкций», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание в здании в Машиностроительном переулке произошло ранее в этот день. В 19:30 мск огонь удалось локализовать на площади 1400 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли.

В тушении пожара задействованы 115 человек и 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Возгоранию присвоен третий ранг сложности, в процессе ликвидации огня пришлось увеличить группировку сил и средств.

По данным Роспотребнадзора, превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) не выявлено. Погибших и пострадавших нет.

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