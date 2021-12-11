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Россиянин Устюгов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

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Российский лыжник Сергей Устюгов пришел вторым в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария). Об этом 11 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

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В финальном заезде Устюгов преодолел дистанцию за 2 минуты 23,71 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (2.22,84), а третье место занял француз Ришар Жув (+1,23).

Россияне Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Артем Мальцев не смогли пробиться в финал соревнования.

Ранее в субботу женская сборная РФ по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В составе российской команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

В этот же день шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сместив с этой позиции француза Симона Дестье.

Изначально сообщалось, что французские биатлонисты заняли весь пьедестал в пасьюте этапа Кубка мира. Так, спортсмен Кантен Фийон-Майе одержал победу в гонке преследования, преодолев дистанцию 12,5 км за 33 минуты 52 секунды. Вторым и третьим пришли его соотечественники Эмильян Жаклен и Симон Дестье. Однако после пересмотра результатов фотофиниша выяснилось, что третий результат показал Самуэльссон.

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