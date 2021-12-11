Новочеркасск закупил 12 новых автобусов на газомоторном топливе
На улицы Новочеркасска (Ростовская область) вышли 12 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщает городская администрация.
Новые автобусы предназначены для обслуживания наиболее загруженных маршрутов. Сейчас они курсируют по маршрутам № 1, 2, 6, 8, 11 и 25. В ближайшее время планируется выпустить на линию еще один автобус, пока что его ставят на учет в ГИБДД.
Как отмечает RostovGazeta, весь транспорт оснащен выдвижными пандусами для людей с ограниченными возможностями.
В общей сложности в городе курсируют 90 автобусов. Часть из них уже украсили к Новому году.
10 декабря сообщалось, что в Великий Новгород доставили одну из первых партий новых автобусов марки «ЛиАЗ». Транспорт предназначен для передвижения по магистральным маршрутам. Работают автобусы на экологически чистом природном топливе — газе.