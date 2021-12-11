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Новочеркасск закупил 12 новых автобусов на газомоторном топливе

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На улицы Новочеркасска (Ростовская область) вышли 12 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщает городская администрация.

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Новые автобусы предназначены для обслуживания наиболее загруженных маршрутов. Сейчас они курсируют по маршрутам № 1, 2, 6, 8, 11 и 25. В ближайшее время планируется выпустить на линию еще один автобус, пока что его ставят на учет в ГИБДД.

Как отмечает RostovGazeta, весь транспорт оснащен выдвижными пандусами для людей с ограниченными возможностями.

В общей сложности в городе курсируют 90 автобусов. Часть из них уже украсили к Новому году.

10 декабря сообщалось, что в Великий Новгород доставили одну из первых партий новых автобусов марки «ЛиАЗ». Транспорт предназначен для передвижения по магистральным маршрутам. Работают автобусы на экологически чистом природном топливе — газе.

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