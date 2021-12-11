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Новую эстакаду возведут в Волгоградской области за 700 млн рублей

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В Светлоярском районе Волгоградской области планируют возвести новую транспортную развязку на пересечении автотрассы и железнодорожных путей. Стоимость контракта с подрядчиком составит 704,64 млн рублей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на контрактную документацию, эстакаду построят на пересечении автодороги Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск железной дороги Горнополянский – Канальная.

В этом году подрядчик получит 250 млн рублей на подготовительный этап работ. Основной этап начнется в 2022 году. Его стоимость составит 454,6 млн рублей.

Непосредственно строительные работы оцениваются в 508,7 млн рублей. Они включают сооружение опор и пролетов, обустройство мостового полотна и освещения, возведение лестниц, установку дорожных знаков и др. Завершить строительство эстакады планируется к 1 сентября 2022 года.

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