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РПЛ проконтролирует расследование смерти фаната «Крыльев Советов»

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«Тинькофф Российская премьер-лига (РПЛ)» возьмет на контроль расследование инцидента, связанного со смертью болельщика во время матча «Крыльев Советов» против «Рубина». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 11 декабря.

Встреча в рамках 18-го тура чемпионата состоялась ранее в этот день. За 10 минут до финального свистка одному из фанатов стало плохо, позднее он умер.

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«Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким болельщика. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов», — указано в заявлении.

По данным РПЛ, 50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. На помощь мужчине пришли врачи, которые проводили реанимацию в течение получаса, однако спаси жизнь фанату не удалось. Согласно предварительной версии, у болельщика произошла внезапная остановка сердца.

Пресс-атташе самарской команды Максим Съестнов в свою очередь уточнил, что у фаната была сердечная недостаточность. В ближайшее время «Крылья Советов» свяжутся с семьей болельщика.

В свою очередь полузащитник команды Антон Зиньковский сказал, что находится в шоке от произошедшего, и также принес свои соболезнования близким мужчины, пишет «Спорт-Экспресс».

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