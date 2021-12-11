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Эрдоган назвал соцсети одной из основных угроз мировой демократии

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Соцсети являются одной из главных угроз мировому демократическому сообществу. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет 11 декабря The Independent.

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«Социальные сети, которые изначально назывались символом свободы, сейчас превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. Мы стараемся защитить наших людей, особенно уязвимые слои общества, от лжи и дезинформации, не нарушая при этом права наших граждан на получение точной и беспристрастной информации», — сказал политик.

По информации издания, правительство Эрдогана намерено принять закон, который криминализирует распространение фейковых новостей и дезинформации в интернете.

2 февраля президент России Владимир Путин указал на стремление соцсетей извлечь прибыль любой ценой. Он также заявил о необходимости реагировать на контент в социальных сетях, не ограничивая при этом свободу слова и выбора людей.

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