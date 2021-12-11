Эрдоган назвал соцсети одной из основных угроз мировой демократии

Соцсети являются одной из главных угроз мировому демократическому сообществу. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет 11 декабря The Independent.

«Социальные сети, которые изначально назывались символом свободы, сейчас превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. Мы стараемся защитить наших людей, особенно уязвимые слои общества, от лжи и дезинформации, не нарушая при этом права наших граждан на получение точной и беспристрастной информации», — сказал политик.

По информации издания, правительство Эрдогана намерено принять закон, который криминализирует распространение фейковых новостей и дезинформации в интернете.

2 февраля президент России Владимир Путин указал на стремление соцсетей извлечь прибыль любой ценой. Он также заявил о необходимости реагировать на контент в социальных сетях, не ограничивая при этом свободу слова и выбора людей.