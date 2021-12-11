Обрушение кровли произошло при пожаре на складе в Ростове-на-Дону

Обрушение кровли произошло при пожаре на складе в Ростове-на-Дону

2021-12-11 19:38:21

2021-12-11 19:38:21

2021-12-11 19:38:21

2021-12-11 19:38:21

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