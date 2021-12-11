Прямой эфир
Общество
Опубликована запись переговоров пилотов при экстренной посадке в Шереметьево
Спорт
Женская сборная РФ по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Болельщик умер на стадионе после матча «Крылья Советов» — «Рубин»
Мир
Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Общество
На улицах Москвы включили праздничное освещение
Мир
Спецборт МЧС со специалистами Роспотребнадзора на борту вылетел в ЮАР

Тищенко выразил уверенность в победе аргентинца Вийяльбы над Гукасяном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Психологическое преимущество во время боя-реванша за титул WBA Asia между россиянином Эдгаром Гукасяном и аргентинцем Рикардо Вийяльбой может быть на стороне последнего. Таким мнением поделился в субботу, 11 декабря, действующий чемпион по версии WBC International и экс-чемпион по версии WBO Inter-Continental Евгений Тищенко.

«Я видел их первый бой, этот аргентинец выиграл в первом бою <...> Честно, я бы на аргентинца поставил и в этот раз <...> Я думаю, с психологической точки зрения преимущество у аргентинца будет», — сказал боксер в беседе с РЕН ТВ.

Кулачное место: в России запустят новый спортивный телеканал «Удар»
Основой проекта НМГ и «Медиа-Телеком» станет национальный бойцовский контент

Накануне российский боец смешанного стиля Артем Лобов отметил, что в первой встрече Гукасян немного недооценил Вийяльбу, начав поединок слишком агрессивно и пытаясь досрочно закончить бой. Лобов добавил, что Вийяльба — довольно крепкий спортсмен.

Битва россиянина и аргентинца состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Мероприятие будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

В этот вечер на ринге сойдутся также бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с Тони Тигром Тесом, кулачный боец Макс (Топор) Щербаков и обладатель самого большого бицепса России — Денис Вильданов (Большой Папа).

3 декабря промоутер боев Владимир Хрюнов заявил, что цель турнира — это поиск «российского бриллианта», то есть боксера, который станет таким же, как Майк Тайсон. По его словам, у всех бойцов одинаковые шансы на победу, а потому интрига будет сохраняться до конца каждого поединка.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021