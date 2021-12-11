Тищенко выразил уверенность в победе аргентинца Вийяльбы над Гукасяном

Психологическое преимущество во время боя-реванша за титул WBA Asia между россиянином Эдгаром Гукасяном и аргентинцем Рикардо Вийяльбой может быть на стороне последнего. Таким мнением поделился в субботу, 11 декабря, действующий чемпион по версии WBC International и экс-чемпион по версии WBO Inter-Continental Евгений Тищенко.

«Я видел их первый бой, этот аргентинец выиграл в первом бою <...> Честно, я бы на аргентинца поставил и в этот раз <...> Я думаю, с психологической точки зрения преимущество у аргентинца будет», — сказал боксер в беседе с РЕН ТВ.

Накануне российский боец смешанного стиля Артем Лобов отметил, что в первой встрече Гукасян немного недооценил Вийяльбу, начав поединок слишком агрессивно и пытаясь досрочно закончить бой. Лобов добавил, что Вийяльба — довольно крепкий спортсмен.

Битва россиянина и аргентинца состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Мероприятие будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

В этот вечер на ринге сойдутся также бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с Тони Тигром Тесом, кулачный боец Макс (Топор) Щербаков и обладатель самого большого бицепса России — Денис Вильданов (Большой Папа).

3 декабря промоутер боев Владимир Хрюнов заявил, что цель турнира — это поиск «российского бриллианта», то есть боксера, который станет таким же, как Майк Тайсон. По его словам, у всех бойцов одинаковые шансы на победу, а потому интрига будет сохраняться до конца каждого поединка.