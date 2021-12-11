В «Крыльях Советов» намерены связаться с семьей умершего во время матча фаната

У болельщика, скончавшегося на стадионе во время матча «Крыльев Советов» против «Рубина» в рамках 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ), была сердечная недостаточность. Об этом сообщил в субботу, 11 декабря, пресс-атташе самарской команды Максим Съестнов.

Встреча прошла ранее в этот день. За 10 минут до финального свистка фанату стало плохо, позднее он умер.

«Нам сообщили, что была сердечная недостаточность у болельщика. Скорая помощь была на стадионе, оказывала ему реанимационные действия. Конечно, реанимобиль был задействован. Ему оказывали все необходимые действия», — заверил Съестнов в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

По его словам, в ближайшее время футбольный клуб свяжется с семьей фаната, «Крылья Советов» приносят свои соболезнования семье болельщика.

В свою очередь, полузащитник команды Антон Зиньковский сказал, что находится в шоке от произошедшего, и также принес свои соболезнования близким мужчины.

Российская премьер-лига (РПЛ) намерена взять под контроль расследование инцидента. В пресс-службе указали, что погибшим оказался 50-летний мужчина, предварительно, у него произошла внезапная остановка сердца.