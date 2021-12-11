В Турции испытали первый в мире дрон с лазерным оружием

Первый в мире беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с лазерным оружием Eren турецкого производства совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 м. Об этом сообщило в пятницу, 10 декабря, агентство Anadolu.

В МВД Турции заявили, что дрон способен нейтрализовать взрывные устройства без привлечения саперов. Высота полета беспилотника составила 3 тыс. м. После прохождения всех фаз испытания БПЛА будет передан на вооружение турецких ВС, заключили в ведомстве.

Ранее, 4 декабря, стало известно, что Украина с 2019 года приобрела у Турции не менее 10 боевых беспилотников Bayraktar вместе со станциями управления и ракетами. Отмечалось, что Киев заказал еще несколько десятков военных дронов, которые на данный момент находятся в стадии разработки.

6 декабря стало известно, что на Украине началось строительство завода по изготовлению современных военных беспилотников.

При этом 13 ноября президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад никак не реагирует на использование Украиной беспилотных летательных аппаратов в Донбассе. Он отметил, что официальные лица на Украине прямо говорят, что они применяли БПЛА и продолжат применять.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Он отметил, что как только вооружения оказываются в руках военных, они потенциально начинают применяться в этом районе.