Опубликована запись переговоров пилотов при экстренной посадке в Шереметьево

РЕН ТВ публикует запись переговоров экипажа самолета авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявшего рейс Москва–Краснодар, со службами московского аэропорта Шереметьево. Ранее 11 декабря лайнер совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика о разгерметизации.

— Круг, здравствуйте, Nordwind 161 занял 6000 футов.

— 161, Шереметьево Круг, доброе утро, полоса центральная в работе, готовы, снижайтесь 4000 футов.

— Да, 4000 футов, прямо... Nordwind 161.

— И подтвердите готовность к заходу на полосу нашу центральную.

— Центральная, готовы.

— Nordwind 161, снижайтесь 3000 футов на центральную, разрешаю. Скорость без ограничения.

После этого диспетчеры передают данные о борте на вышку, затем принимается решение разрешить лайнеру посадку без очереди.

— Продолжаем заход на Центральную.

— Nordwind 161, рассчитывайте на освобождение справа... После освобождения пересекайте ВВП-6 справа.

Самолет вылетел из Москвы в Краснодар в 6:30 мск, однако после набора высоты в 9,8 тыс. м в кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации. Было принято решение о посадке в Шереметьево.

По словам одной из пассажирок, во время экстренной посадки кислородные маски были выброшены не у всех пассажиров.