Госдеп США запустил в Греции специальный проект DisinfoHacks для борьбы с «российской дезинформацией». За запуск «инновационного обучения» такой борьбе выступил американский посол в Афинах Джеффри Пайетт. Об этом стало известно 11 декабря.

До назначения Пайетт был послом США в Киеве и как раз при нем в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Тогда дипломат активно поддерживал происходившие события и стал широко известен благодаря утечке записей его телефонных разговоров с помощницей американского госсекретаря Викторией Нуланд, с которой в январе того же года он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем правительстве страны.

Как заявил посол, финансирование для проекта DisinfoHacks было предоставлено Центром глобального взаимодействия Госдепартамента США. Он также отметил, что дезинформация стала одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается демократическое сообщество.

«Буквально на прошлой неделе мой начальник, госсекретарь Энтони Блинкен, был в Европе на министерских встречах НАТО и ОБСЕ. Там он публично осветил то, что назвал «масштабной российской дезинформационной кампанией», которая проводится с целью убеждения общественности в том, что Украина якобы представляет угрозу для России и каким-то образом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом», — сказал Пайетт.

По словам американского дипломата, такая дезинформация — это «часть инструментария Кремля для оправдания агрессии и возможного вторжения».

Ранее в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANT1 подчеркнул отсутствие у России намерений вторгаться на Украину. Он напомнил, что военные самолеты США приближаются к Украине, американское вооружение приближается к российским территориям, а турецкие дроны совершают нападения на проблемные районы внутри Украины. По словам представителя Кремля, всё это стало проблемой, так как «подталкивает Киев» к силовому решению внутреннего конфликта на юго-востоке республики.

8 декабря премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи отметил, что Россия является частью архитектуры безопасности Европы, поэтому ее участие в диалоге интересует многие государства. Греция заинтересована в разрешении, а не обострении кризиса на Украине, отметил он.

В последнее время в западных СМИ появляются материалы о якобы подготовки вторжения России на Украину. При этом первоначально даже в Киеве опровергли такие данные. РФ неоднократно отмечала, не не представляет ни для кого угрозы, но готова защищаться.