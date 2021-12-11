Прямой эфир
Общество
Пассажиров нижних полок поездов обяжут уступать место у стола
Спорт
Женская сборная РФ по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Болельщик умер на стадионе после матча «Крылья Советов» — «Рубин»
Общество
Заподозренного в хранении оружия экс-депутата от КПРФ задержали
Общество
На улицах Москвы включили праздничное освещение
Мир
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Юбилей поэта Некрасова отметили в библиотеках Липецка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пятницу, 10 декабря, праздновался 200-летний юбилей великого русского поэта, писателя, издателя и общественного деятеля Николая Некрасова. Этому событию в 27 библиотеках Липецка посвятили книжно-иллюстрационные выставки.

По информации пресс-службы мэрии, в библиотечно-информационном центре «Социальный» читателей-старшеклассников познакомили с произведениями поэта, провели обзоры у выставки «С любовью к русскому народу». Для детей организовали иллюстрированную книжную выставку «Некрасов — для детей и о детях». Центральная городская библиотека Есенина подготовила художественный обзор «Некрасов и художники». Он был организован для членов студии самодеятельных художников «Горизонт», отмечает Lipetskmedia.

В этом году Минкультуры РФ одобрило заявки от четырех библиотек Липецкой области: сразу двух — в Чаплыгине (центральной и детской), во Льве Толстом и в селе Чернава Измалковского района. Они станут модельными в рамках национального проекта «Культура». Общая сумма финансирования достигает 30 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021