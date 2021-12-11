Юбилей поэта Некрасова отметили в библиотеках Липецка

В пятницу, 10 декабря, праздновался 200-летний юбилей великого русского поэта, писателя, издателя и общественного деятеля Николая Некрасова. Этому событию в 27 библиотеках Липецка посвятили книжно-иллюстрационные выставки.

По информации пресс-службы мэрии, в библиотечно-информационном центре «Социальный» читателей-старшеклассников познакомили с произведениями поэта, провели обзоры у выставки «С любовью к русскому народу». Для детей организовали иллюстрированную книжную выставку «Некрасов — для детей и о детях». Центральная городская библиотека Есенина подготовила художественный обзор «Некрасов и художники». Он был организован для членов студии самодеятельных художников «Горизонт», отмечает Lipetskmedia.

В этом году Минкультуры РФ одобрило заявки от четырех библиотек Липецкой области: сразу двух — в Чаплыгине (центральной и детской), во Льве Толстом и в селе Чернава Измалковского района. Они станут модельными в рамках национального проекта «Культура». Общая сумма финансирования достигает 30 млн рублей.