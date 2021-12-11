Продюсера CNN арестовали по обвинению в растлении несовершеннолетних

Продюсер телеканала CNN Джон Гриффин арестован по обвинению в попытке склонить несовершеннолетних к сексуальным действиям после того, как суд присяжных счел обвинения достаточными для взятия его под стражу на время процесса. Об этом сообщил офис прокурора штата Вермонт на сайте министерства юстиции США.

«По каждому пункту обвинения Гриффину грозит обязательное минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Документ содержит уведомление о том, что федеральное правительство намеревается требовать конфискации дома Гриффина Ludlow Residence, автомобилей Tesla, Mercedes и другого имущества, которое использовалось при совершении правонарушений», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Гриффин с апреля по июль прошлого года вел переписку с родителями несовершеннолетних, используя онлайн-приложения Kik и Google Hangouts. В частности, продюсер писал, что «женщина — это женщина независимо от ее возраста», и что женщины должны подчиняться мужчинам и вступать с ними в половую связь по их настоянию.

В июне прошлого года Гриффин написал матери двух девочек 9 и 13 лет о том, что женщина обязана «правильно обучить» своих детей. Позже продюсер отправил собеседнице более $3 тыс. на билеты на самолет из Невады в Бостон. Месяцем позднее Гриффин привез мать и одну из ее дочерей в свой дом Ludlow Residence.

«Во время нахождения в доме Гриффина девочку заставили вступить в незаконную половую связь», — сообщили в офисе прокурора.

Гриффин отстранен до окончания расследования, приводит комментарий CNN издание Daily Mail.

Ранее, 5 декабря, CNN со скандалом уволил одного из самых узнаваемых ведущих Криса Куомо — брата бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Утверждалось, что Крис пользовался служебным положением для помощи родственнику. При этом Эндрю ранее обвинили в домогательствах 11 женщин.