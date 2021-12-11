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Продюсера CNN арестовали по обвинению в растлении несовершеннолетних

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Продюсер телеканала CNN Джон Гриффин арестован по обвинению в попытке склонить несовершеннолетних к сексуальным действиям после того, как суд присяжных счел обвинения достаточными для взятия его под стражу на время процесса. Об этом сообщил офис прокурора штата Вермонт на сайте министерства юстиции США.

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«По каждому пункту обвинения Гриффину грозит обязательное минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Документ содержит уведомление о том, что федеральное правительство намеревается требовать конфискации дома Гриффина Ludlow Residence, автомобилей Tesla, Mercedes и другого имущества, которое использовалось при совершении правонарушений», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Гриффин с апреля по июль прошлого года вел переписку с родителями несовершеннолетних, используя онлайн-приложения Kik и Google Hangouts. В частности, продюсер писал, что «женщина — это женщина независимо от ее возраста», и что женщины должны подчиняться мужчинам и вступать с ними в половую связь по их настоянию.

В июне прошлого года Гриффин написал матери двух девочек 9 и 13 лет о том, что женщина обязана «правильно обучить» своих детей. Позже продюсер отправил собеседнице более $3 тыс. на билеты на самолет из Невады в Бостон. Месяцем позднее Гриффин привез мать и одну из ее дочерей в свой дом Ludlow Residence.

«Во время нахождения в доме Гриффина девочку заставили вступить в незаконную половую связь», — сообщили в офисе прокурора.

Гриффин отстранен до окончания расследования, приводит комментарий CNN издание Daily Mail.

Ранее, 5 декабря, CNN со скандалом уволил одного из самых узнаваемых ведущих Криса Куомо — брата бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Утверждалось, что Крис пользовался служебным положением для помощи родственнику. При этом Эндрю ранее обвинили в домогательствах 11 женщин.

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