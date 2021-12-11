Болельщик «Крыльев Советов» скончался на стадионе после матча футбольной команды с «Рубином». Об этом 11 декабря сообщает «Чемпионат».

Встреча команд состоялась в рамках 18-го тура «Тинькофф Российской Премьер-Лиги».

За 10 минут до финального свистка одному из фанатов на трибуне стало плохо — у него отказало сердце. До конца матча мужчине делали массаж сердца и ожидали реанимацию, однако спасти болельщика не удалось.

Сама же игра завершилась со счетом 2:0 в пользу самарской команды, пишет «Спорт-Экспресс». Мячи в ворота соперников забили Иван Сергеев и Сергей Пинаев, для которого этот гол стал дебютным в чемпионате.

Таким образом, «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице с 27 очками, а казанская команда расположилась на 10-м месте, набрав 22 очка.