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Трассу до Ставрополья отремонтируют в Карачаево-Черкесии

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В Карачаево-Черкесии в 2022 году начнется реконструкция трассы, соединяющей курорты республики со Ставропольским краем. Об этом рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Речь идет о трассе Кисловодск–Карачаевск. По словам Темрезова, вопрос ее реконструкции обсудили с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Была достигнута договоренность о выделении Минтрансом РФ средств на работы.

«У нас уже готова проектная документация, но в будущем году будем ее дорабатывать. В этом же году можно будет приступить к работам», — цитирует главу республики NewsTracker.

В конце октября сообщалось, что в 2021 году в Ставропольском крае отремонтировали 107 км дорог в рамках нацпроекта. В следующем году планируется уделить особое внимание дорогам местного значения.

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