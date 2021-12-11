Трассу до Ставрополья отремонтируют в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии в 2022 году начнется реконструкция трассы, соединяющей курорты республики со Ставропольским краем. Об этом рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Речь идет о трассе Кисловодск–Карачаевск. По словам Темрезова, вопрос ее реконструкции обсудили с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Была достигнута договоренность о выделении Минтрансом РФ средств на работы.

«У нас уже готова проектная документация, но в будущем году будем ее дорабатывать. В этом же году можно будет приступить к работам», — цитирует главу республики NewsTracker.

В конце октября сообщалось, что в 2021 году в Ставропольском крае отремонтировали 107 км дорог в рамках нацпроекта. В следующем году планируется уделить особое внимание дорогам местного значения.