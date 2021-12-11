На ферме по разведению норок в Латвии выявили неконтролируемую мутацию COVID-19

На звероферме Baltic Devon Mink под городом Бауска в Латвии, где содержатся 100 тыс. норок, выявили неконтролируемую мутацию коронавируса, который, исходя из результатов исследований, неоднократно передавался от человека к животным и обратно. Об этом 11 декабря сообщает прибалтийский портал Delfi.

По информации издания, впервые вирус попал на звероферму весной текущего года. При этом отмечается, что сотрудники фермы и выращиваемые там норки заражались инфекцией в течение нескольких месяцев, в то время как в мире доминировал штамм «Дельта».

«Образцы вируса, полученные от животных и людей, оказались настолько генетически похожими, что ученые сделали вывод: вирус на звероферме не раз преодолевал межвидовой барьер. Это значит, что вирус передавался от человека к норкам и обратно», — сказано в сообщении.

Как рассказала исследователь латвийского Центра изучения биомедицины Монта Бривиба, некоторые из мутаций вируса еще не были описаны, а некоторые уже признавались опасными.

«Было по крайней мере четыре из них, которые ранее были описаны в научной литературе как потенциально опасные, то есть увеличивающие восприимчивость к инфекции или влияли на нейтрализацию антител к ней. Таким образом, появились опасения, что такие мутации способны уменьшить эффективность существующих вакцин», — приводит слова специалиста портал.

Бривиба отметила, что разновидность COVID-19, циркулирующую в Baltic Devon Mink, уже сейчас вполне можно назвать «латвийским штаммом».

Согласно актуальным данным, в настоящий момент на ферме содержится порядка 100 тыс. норок, которые продолжают переносить заболевание бессимптомно и без повышенной смертности. Последний случай заражения сотрудника организации был зафиксирован около трех месяцев назад.

Delfi также пишет, что сейчас в Латвии обсуждают возможность полной ликвидации норок. По словам члена правления Ассоциации звероводов Сандру Вилциню, если Латвия примет решение закрыть ферму, сумма материальных компенсаций будет измеряться в миллионах евро.

Ранее, 16 ноября, американские ученые назвали способных переносить COVID-19 животных. По результатам проведенных исследований, в список потенциальных переносчиков COVID-19 попали пятнистый олень, азиатский буйвол, норки, большинство приматов, некоторые непарнокопытные, ленивцы, муравьеды, панголины, а также домашние кошки.

В прошлом году, согласно данным датского ветеринарного и продовольственного управления, коронавирус был обнаружен на 207 норковых фермах, на 67 из них животные погибли. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила 4 ноября, что все норки на зверофермах должны быть убиты, объяснив это тем, что вирус мутировал среди животных и распространился на людей. Впоследствии это решение было названо ошибочным.