Путин заявил о работавших в правительстве в 1990-е агентах ЦРУ

В число советников российского кабмина в начале 1990-х годов входил по меньшей мере один кадровый сотрудник американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого показал 11 декабря телеканал «Россия 1», заявил президент Владимир Путин.

«Их потом США привлекали к уголовной ответственности, так как они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», — сообщил глава государства.

В американском суде и раскрылось, что фигурант дела работал в ЦРУ, эта информация была озвучена в ходе процесса, уточнил Путин 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества.

Кроме того, он добавил, что привел лишь один случай попыток вмешательства в дела России, подчеркнув, что на самом деле их «гораздо больше».

По этой линии всё находилось под контролем «определенных стран», пояснил Путин. В частности, президент рассказал, что на российских ядерных объектах в 1990-е работали американские специалисты, которые находились там «каждый день с утра до вечера».

Вместе с тем бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил на заседании СПЧ, что американские разведслужбы не влияли на деятельность кабмина РФ, который был назначен после распада Советского Союза.

В июне бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что незадолго до развала СССР в окружении президента РСФСР Ельцина появился человек с иностранным акцентом, который давал ему советы по назначению на высшие государственные посты.