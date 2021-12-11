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Около 270 млн рублей направят на ремонт 3 км трассы в Татарстане

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В Мамадышском районе Татарстана планируют отремонтировать 3 км трассы М-7 Рогозино — Омарский Починок. На эти цели готовы выделить 268,5 млн рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, до конца 2024 года подрядчик должен провести проектно-изыскательные, топографо-геодезические и строительно-монтажные работы, а также обеспечить запас реагентов для борьбы с гололедом.

Как уточняет InKazan.ru, стоимость 1 км дороги составит 89,5 млн рублей. В 2022–2023 годах на реконструкцию выделят 262,6 млн рублей. Еще 1 млн направят на содержание в 2024-м. Остальные средства предназначены на проектирование.

Подрядчика планируется выбрать 21 декабря. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

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