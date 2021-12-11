Прямой эфир
Общество
Пассажиров нижних полок поездов обяжут уступать место у стола
Спорт
Женская сборная РФ по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Болельщик умер на стадионе после матча «Крылья Советов» — «Рубин»
Общество
Заподозренного в хранении оружия экс-депутата от КПРФ задержали
Общество
На улицах Москвы включили праздничное освещение
Мир
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Опубликовано видео допроса избивших мужчину в переходе в Москве

Опубликовано видео допроса кемеровчан, избивших мужчину в переходе в Москве
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опубликованы кадры допроса хулиганов, которые избили мужчину в подземном переходе в Москве. В настоящее время трое жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения задержаны.

Инцидент произошел 5 декабря. Мужчина пытался помочь молодой паре, к которой приставали агрессивно настроенные молодые люди. По словам очевидцев, хулиганов рассердили замечания мужчины, они начали его избивать.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ход расследования контролируется московской прокуратурой, дело передано в столичное управление СК.

По данным телеканала РЕН ТВ, хулиганами оказались 24-летний Алешин Ф., 26-летний Белов В. и 30-летний Радченко С. Один из задержанных отказался отвечать на заданные вопросы «в своих личных интересах».

Другой подозреваемый указал, что драка произошла из-за провокации. По его словам, «на видео всё видно абсолютно».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021