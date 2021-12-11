Опубликовано видео допроса избивших мужчину в переходе в Москве

Опубликованы кадры допроса хулиганов, которые избили мужчину в подземном переходе в Москве. В настоящее время трое жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения задержаны.

Инцидент произошел 5 декабря. Мужчина пытался помочь молодой паре, к которой приставали агрессивно настроенные молодые люди. По словам очевидцев, хулиганов рассердили замечания мужчины, они начали его избивать.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ход расследования контролируется московской прокуратурой, дело передано в столичное управление СК.

По данным телеканала РЕН ТВ, хулиганами оказались 24-летний Алешин Ф., 26-летний Белов В. и 30-летний Радченко С. Один из задержанных отказался отвечать на заданные вопросы «в своих личных интересах».

Другой подозреваемый указал, что драка произошла из-за провокации. По его словам, «на видео всё видно абсолютно».