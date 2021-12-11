Сотрудника ДПС уволили за незаконную охоту под Калугой, он понесет наказание в соответствии с законом. Об этом сообщила в субботу, 11 декабря, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в МУ МВД России «Балашихинское» поступило письмо от калужской полиции. В материале говорилось о том, что сотрудник ДПС, который находился в Калужской области в свободное от работы время, подозревается в незаконной охоте.

Петрова добавила, что в связи с обращением была проведена служебная проверка. По результатам данных мероприятий инспектора уволили по отрицательным мотивам.

Кроме того, экс-сотрудник ДПС понесет наказание в соответствии с законом.

Ранее, 6 декабря, в Следственном комитете России (СКР) состоялся допрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте. Детали допроса депутат раскрывать отказался. 2 декабря «Известиям» сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении парламентария.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. «За» проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

До этого, 19 ноября, Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.