Заподозренного в хранении оружия экс-депутата от КПРФ задержали

Экс-депутата Законодательной думы Томской области от КПРФ Сергея Агеева, заподозренного в мошенничестве и незаконном хранении оружия, задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Об этом стало известно «Известиям» в субботу, 11 декабря.

О том, что Агеева заподозрили в мошенничестве и незаконном хранении оружия, стало известно ранее в этот день. По предварительным данным, у него дома были найдены винтовки СВД, пистолеты с глушителями, гранаты и автоматы Калашникова.

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