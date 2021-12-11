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Судьям в РФ запретили использовать нецензурную брань в официальных документах

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Комиссия по этике Совета судей России указала на недопустимость использования любой ненормативной лексики в официальных судопроизводственных документах. Об этом говорится в информационном письме комиссии, опубликованном на официальном сайте совета 11 декабря.

«Присутствие в тексте судебного постановления нецензурной лексики, а тем более нецензурной брани как самого вульгарного и общественно осуждаемого вида ненормативной лексики, является прямым нарушением требований действующего законодательства», — сказано в документе.

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Уточняется, что поводом для рассмотрения данного вопроса стало выявление матерных выражений в одном из арбитражных судебных решений.

«При использовании в РФ русского языка как государственного не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в родном языке», — отмечается в письме.

Комиссия по этике также подчеркнула, что поддержание авторитета судебной власти, а также обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых Кодексом судейской этики является одной из основных задач органов сообщества.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что Роскомнадзор предложил запретить использование ненормативной лексики в онлайн-кинотеатрах. Отмечалось, что в первую очередь данное предложение касается ограничений, установленных в части законодательства РФ о защите детей. При этом речь идет не только о возрастной маркировке, но и об определенных ограничениях, в том числе на использование ненормативной лексики.

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