Врач перечислил симптомы инфаркта головного мозга

В течение получаса-часа до инфаркта головного мозга возможны ухудшение координации движений, тошнота, а также головная боль. Об этом 10 декабря рассказал сайту aif.ru кардиолог Азизхон Аскаров.

Медик предупредил, что незадолго до инфаркта пациент может также чувствовать онемение в руках и жаловаться на снижение зрения.

Кроме того, врач сообщил, как протекают три стадии инфаркта мозга. Первый признак поражения мозга — нарушение сознания у пациента. Во-вторых, у человека замедляется речь, она становится бессвязной и смазанной, пояснил специалист.

«Третье — отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает, у него снижается мышечный тонус в руках и ногах», — добавил Аскаров.

Если у пациента наблюдаются подобные признаки, нужно срочно вызывать скорую помощь, отметил медик.

Ранее, 12 октября, врач-кардиолог Роман Шахнович назвал способ предотвратить возникновение повторного инфаркта. Шахнович отметил, что причиной осложнений может стать не только высокий, но и слишком низкий вес.

Кроме того, опасность представляют повышенный холестерин и ожирение. Чтобы предотвратить повторный инфаркт, надо придерживаться диеты — исключить жирные мясные и молочные продукты, сладости и мучное.