Прямой эфир
Общество
Пассажиров нижних полок поездов обяжут уступать место у стола
Спорт
Французские биатлонисты заняли весь пьедестал в пасьюте этапа Кубка мира
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин
Общество
Заподозренного в хранении оружия экс-депутата от КПРФ задержали
Общество
На улицах Москвы включили праздничное освещение
Мир
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Врач перечислил симптомы инфаркта головного мозга

Кардиолог Аскаров перечислил симптомы инфаркта головного мозга
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение получаса-часа до инфаркта головного мозга возможны ухудшение координации движений, тошнота, а также головная боль. Об этом 10 декабря рассказал сайту aif.ru кардиолог Азизхон Аскаров.

Не хочется покоя: что врачи советуют делать при инфаркте
Сердечный приступ часто путают с зубной болью

Медик предупредил, что незадолго до инфаркта пациент может также чувствовать онемение в руках и жаловаться на снижение зрения.

Кроме того, врач сообщил, как протекают три стадии инфаркта мозга. Первый признак поражения мозга — нарушение сознания у пациента. Во-вторых, у человека замедляется речь, она становится бессвязной и смазанной, пояснил специалист.

«Третье — отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает, у него снижается мышечный тонус в руках и ногах», — добавил Аскаров.

Если у пациента наблюдаются подобные признаки, нужно срочно вызывать скорую помощь, отметил медик.

Ранее, 12 октября, врач-кардиолог Роман Шахнович назвал способ предотвратить возникновение повторного инфаркта. Шахнович отметил, что причиной осложнений может стать не только высокий, но и слишком низкий вес.

Кроме того, опасность представляют повышенный холестерин и ожирение. Чтобы предотвратить повторный инфаркт, надо придерживаться диеты — исключить жирные мясные и молочные продукты, сладости и мучное.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021