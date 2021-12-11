Прямой эфир
Общество
Пассажиров нижних полок поездов обяжут уступать место у стола
Спорт
Французские биатлонисты заняли весь пьедестал в пасьюте этапа Кубка мира
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин
Общество
Заподозренного в хранении оружия экс-депутата от КПРФ задержали
Общество
На улицах Москвы включили праздничное освещение
Мир
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

В РСА рассказали о популярной схеме обмана автомобилистов на дорогах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последнее время в России распространилась схема мошенничества с подставными ДТП на малоскоростных трассах с использованием старых автомобилей. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» 11 декабря рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Камера и мотор: автомошенники придумали новую схему подставных ДТП
Почему выявить такой метод крайне сложно и привело ли это к росту ущерба

По его словам, после массового появления дорожных камер и других средств фото- и видеофиксации имитировать ДТП стало сложнее, поэтому мошенники начали умышленно устраивать настоящие аварии.

Эксперт отметил, что используемые для таких целей подержанные машины могут попадать под страховые случаи более 30 раз за год.

«Здесь нам необходима полная информация с видеокамер, а еще нужны более длительные сроки, чтобы доказать факт мошенничества», — сказал Ефремов.

Специалист также констатировал, что средний возраст авто в РФ составляет порядка 12–15 лет, поэтому их владельцы чаще прибегают к услугам страховых компаний. Так, аферисты при организации подставных ДТП приписывают машине повреждения, которые были получены в другой ситуации, пояснил он.

Ранее, 10 декабря, Сергей Ефремов рассказал, что в 2021 году преступники стали чаще использовать сложно выявляемые схемы мошенничества в автостраховании. К примеру, обманщики начали устраивать ДТП, где повреждается дорогостоящий автомобиль, и вести видеосъемку, подтверждающую аварию. Далее, получив страховую выплату и поверхностно отремонтировав машину, преступники снова устраивают ДТП, пояснил эксперт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021