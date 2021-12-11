В РСА рассказали о популярной схеме обмана автомобилистов на дорогах

В последнее время в России распространилась схема мошенничества с подставными ДТП на малоскоростных трассах с использованием старых автомобилей. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» 11 декабря рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

По его словам, после массового появления дорожных камер и других средств фото- и видеофиксации имитировать ДТП стало сложнее, поэтому мошенники начали умышленно устраивать настоящие аварии.

Эксперт отметил, что используемые для таких целей подержанные машины могут попадать под страховые случаи более 30 раз за год.

«Здесь нам необходима полная информация с видеокамер, а еще нужны более длительные сроки, чтобы доказать факт мошенничества», — сказал Ефремов.

Специалист также констатировал, что средний возраст авто в РФ составляет порядка 12–15 лет, поэтому их владельцы чаще прибегают к услугам страховых компаний. Так, аферисты при организации подставных ДТП приписывают машине повреждения, которые были получены в другой ситуации, пояснил он.

Ранее, 10 декабря, Сергей Ефремов рассказал, что в 2021 году преступники стали чаще использовать сложно выявляемые схемы мошенничества в автостраховании. К примеру, обманщики начали устраивать ДТП, где повреждается дорогостоящий автомобиль, и вести видеосъемку, подтверждающую аварию. Далее, получив страховую выплату и поверхностно отремонтировав машину, преступники снова устраивают ДТП, пояснил эксперт.