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Экс-депутата от КПРФ заподозрили в хранении оружия и мошенничестве

Экс-депутата от КПРФ Агеева заподозрили в хранении оружия и мошенничестве
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Бывшего депутата законодательной думы Томской области от КПРФ Сергея Агеева заподозрили в мошенничестве и незаконном хранении оружия. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Сейчас правоохранители проводят с Агеевым следственные действия, экс-депутату пока не предъявлено никаких обвинений.

По данным источника телеканала, в доме бывшего парламентария, предположительно, обнаружили коллекцию огнестрельного оружия, владелец которой не установлен.

Также у Агеева, по предварительным данным, были найдены винтовки СВД, пистолеты с глушителями, гранаты и автоматы Калашникова.

Официального комментария пока не последовало.

Агеев — выпускник Новосибирского государственного аграрного университета по специальности «юриспруденция». С 1992 по 1995 год служил в милиции в Томской области в селе Парабель, сообщается на сайте регионального парламента. С 1997 года Агеев занимался строительством и лесозаготовкой.

Ранее, 6 декабря, в Следственном комитете России (СКР) состоялся допрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте. 2 декабря «Известиям» сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении парламентария.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. «За» проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела

Ранее, 19 ноября, Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

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