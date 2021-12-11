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Темпы строительства новой школы ускорят в Орле

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В Орле намерены ускорить темпы строительство новой школы на улице Зеленина. Второй кран на стройплощадке начнут устанавливать в понедельник, 13 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день подрядчик уже возвел нулевой и первый этажи. На объекте задействованы 80 человек. После установки башенного крана количество рабочих будет увеличено в полтора раза, пишет InfoOrel.ru.

«На данный момент мы полностью возвели техническое помещение площадью 6,5 тыс. кв. м, залито бетоном 1 тыс. кв. м перекрытий первого этажа и все колонны первого этажа. Рабочие перешли к заливке опор второго этажа, до конца года будет готово его перекрытие — это еще 1,5 тыс. кв. м», — рассказал производитель работ ООО «Техспецкомплект» Вячеслав Жирнов.

По словам начальника управления капстроительства Орла Дмитрия Кузнецова, также началась поставка кирпича и элементов для строительства внутренних стен.

Полностью завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2022 года. Школа сможет принять 1225 учеников.

Ранее в декабре в Орле завершили строительство нового детского сада № 98. Здание возвели по нацпроекту «Демография» на улице Планерной, 58.

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