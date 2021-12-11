Спасатели провели рейд по водоемам в Рязанской области

Рязанские спасатели провели рейд по водоемам. Главной задачей было спасти рыбаков от потенциальной опасности: лед недостаточно прочен, и высок риск несчастного случая.

Участники патрулирования предупреждали любителей подледного лова об угрозе и объясняли, что делать, если всё же провалился в ледяную воду. Такие рейды проводятся регулярно, но не все рыбаки готовы отказаться от любимого увлечения. Гибель людей на водоемах в зимнее время фиксируется ежегодно, передает 62INFO.ru.

После крещенских праздников в Рязани стартует новый сезон рыбатлона. На 2022 год запланировано семь соревнований, сочетающих в себе рыбалку и бег летом, зимнюю рыбалку и лыжный спорт зимой. Никаких взносов за участие не будет, к участию приглашаются абсолютно все желающие. Командный чемпионат по зимнему рыбатлону намечен на 29 января.