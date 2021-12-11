Глава МВД Украины предложил отстранить заместителя за скандал в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский потребовал отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и инициировал проверку в связи со скандалом в зоне силовой операции на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом он написал 11 декабря в Facebook.

По словам Монастырского, он предложит отстранить чиновника от должности на период дисциплинарного производства. Представление об этом министр уже подписал.

«Я лично изучу все детали случившегося и приму соответствующие управленческие решения», — заключил он.

10 декабря Гогилашвили устроил скандал у блокпоста на въезде в Донецкую область. Его автомобиль остановили для проверки, что разозлило замминистра. При этом после требования полицейских остановиться машина проехала еще несколько метров.

«Замминистра с таким <…> (лицом. — Ред.), как у меня, он один всего <...> Я, <…>, не должен тратить время, доказывая, кто я», — заявил правоохранителям Гогилашвили.

Замминистра курирует в МВД Украины тему незаконного распространения наркотиков. Он — муж помощницы президента страны Владимира Зеленского по студии «Квартал 95» Марии Левченко, добавляет «Страна.UA».

5 декабря глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения пока сложно.