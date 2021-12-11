На улицах Москвы включили праздничное освещение

В Москве включили праздничное освещение, улицы города украсили в преддверии Нового года. Об этом сообщил в субботу, 11 декабря, мэр столицы Сергей Собянин.

«Вчера включили праздничное освещение. Более 4 тыс. оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы в центре и обычных жилых районах. В самое темное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение», — написал градоначальник в своем блоге.

На Тверской и других улицах столицы появились световые арки, а световые тоннели и светящиеся цифры 2022 теперь украшают наиболее востребованные у горожан пешеходные зоны. Кроме того, жители и гости Москвы смогут увидеть на Поклонной горе огромный новогодний шар весом 35 т и высотой 20 м.

Ранее в этот день стало известно, что припарковаться на всех улицах Москвы в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января можно будет бесплатно. Тогда как 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно, кроме улиц с повышенным тарифом, — по 380 рублей в час.

8 ноября в продажу поступили билеты на скорый поезд «Мороз-экспресс», который свяжет Москву с родиной Деда Мороза — Великим Устюгом. Первый рейс запланирован на 3 января. Время в пути составит 18 часов.