Прямой эфир
Общество
Пассажиров нижних полок поездов обяжут уступать место у стола
Спорт
Французские биатлонисты заняли весь пьедестал в пасьюте этапа Кубка мира
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин
Общество
Заподозренного в хранении оружия экс-депутата от КПРФ задержали
Общество
На улицах Москвы включили праздничное освещение
Мир
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

На улицах Москвы включили праздничное освещение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве включили праздничное освещение, улицы города украсили в преддверии Нового года. Об этом сообщил в субботу, 11 декабря, мэр столицы Сергей Собянин.

Стану хорошим: психологи советуют украшать дома к Новому году
Покупка подарков благотворно влияет на атмосферу в семье

«Вчера включили праздничное освещение. Более 4 тыс. оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы в центре и обычных жилых районах. В самое темное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение», — написал градоначальник в своем блоге.

На Тверской и других улицах столицы появились световые арки, а световые тоннели и светящиеся цифры 2022 теперь украшают наиболее востребованные у горожан пешеходные зоны. Кроме того, жители и гости Москвы смогут увидеть на Поклонной горе огромный новогодний шар весом 35 т и высотой 20 м.

Ранее в этот день стало известно, что припарковаться на всех улицах Москвы в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января можно будет бесплатно. Тогда как 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно, кроме улиц с повышенным тарифом, — по 380 рублей в час.

8 ноября в продажу поступили билеты на скорый поезд «Мороз-экспресс», который свяжет Москву с родиной Деда Мороза — Великим Устюгом. Первый рейс запланирован на 3 января. Время в пути составит 18 часов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021