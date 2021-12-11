У Дома на набережной в Москве нашли тело мужчины

У одного из подъездов Дома на набережной в центре Москвы утром 11 декабря было обнаружено тело мужчины, передает «РИА Новости».

Как рассказал агентству сотрудник полиции, на теле погибшего выявлены признаки падения с высоты.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

Ранее, 5 декабря, в Подмосковье обнаружили тело мужчины со связанными руками и ногами. Как было установлено, погибший был бригадиром рабочей группы, проводившей ремонт в частном жилом доме в поселке Поварово. По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве.