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Правительство выделило еще почти 14 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет

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Российское правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет, воспитывающихся в неполных семьях. Об этом сообщается 11 декабря на сайте кабмина.

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На ежемесячные пособия власти направят 13,8 млрд рублей, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В среднем размер пособия составляет около 5,5 тыс. рублей на одного ребенка.

Эти выплаты для неполных малообеспеченных семей введены по инициативе президента РФ Владимира Путина с 1 июля. Получать их могут матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку. Размер суммы равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка.

«В июне на эти цели из резервного фонда было направлено 36,2 млрд рублей», — приводит «Газета.Ru» выдержку из сообщения правительства.

Пенсионный фонд России с 1 июля начал принимать заявления на пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет и беременным, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Как уточнялось, заявление можно подать на портале «Госуслуги» или в клиентской службе фонда по месту жительства.

30 июня Мишустин подписал постановление о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми. До этого он отмечал, до конца года выплату получат одинокие родители более чем 1 млн детей, на эти цели выделено свыше 36 млрд рублей.

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