Десятки фактов взяточничества выявили в Орловской области

В Орловской области с начала 2021 года выявлено 147 преступлений коррупционной направленности, в том числе 50 фактов взяточничества. По инициативе прокуратуры региона 586 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 18 уголовных дел.

В частности, выявлено 53 случая хищения бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национальных проектов, в числе которых уголовное дело о реконструкции Красного моста в Орле, передает InfoOrel.ru. Судами области рассмотрено 30 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, по результатам вынесены обвинительные приговоры, осуждено 35 человек.

Савеловский районный суд Москвы 22 ноября приговорил к девяти годам лишения свободы Алексея Санникова, занимавшего должность руководителя дирекции строящихся объектов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Он должен выплатить штраф в размере 25 млн рублей. Следствие установило, что в марте 2019 года Санников, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Дирекция строящихся объектов» ФМБА, получил взятку в размере 5 млн рублей за беспрепятственную приемку и оплату услуг, выполненных по договору о проектировании и строительстве детской поликлиники в Нижегородской области.