Жители Пермского края стали меньше платить за проезд наличными благодаря «Тройке»

В Пермском крае пассажиры благодаря тестовой работе билетной системы на базе карты «Тройка» стали в два раза реже платить за проезд наличными. Об этом сообщил в субботу, 11 декабря, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с апреля доля подобных оплат снизилась с 36 до 18%.

«На примере Пермского края мы видим, что жителям удобно пользоваться новой билетной системой — за полгода с начала тестирования доля оплаты наличными в транспорте снизилась в два раза», — отметил заммэра.

Ликсутов обратил внимание на то, что благодаря этому работа городского транспорта стала прозрачнее. Он также поблагодарил руководство Пермского края за решение запустить билетную систему в регионе. При этом по итогам теста, как указал заместитель мэра, будут определены планы по расширению во всем крае.

Карта «Тройка» действует на двух самых востребованных и загруженных маршрутах. В частности, на маршруте № 108 (от автовокзала Перми до международного аэропорта «Пермь») и № 206 (от автовокзала Краснокамска до автовокзала в Перми).

Кроме того, благодаря новой системе пассажиры экономят время, подчеркнул Ликсутов. По его словам, граждане могут заранее пополнить электронный кошелек «Тройки» в любом банкомате или отделении Сбербанка.

«Благодаря билетной системе руководство региона может практически в онлайн-режиме увидеть, какие маршруты наземного транспорта наиболее загружены, где нужно добавить количество автобусов, а может быть, и изменить маршрут. Всё это позволяет настраивать транспорт под нужды жителей», — заключил Ликсутов.

В настоящий момент единая билетная система на базе карты «Тройка» уже запущена в 11 регионах: в Москве и Московской области, Туле и Тульской области, Новом Уренгое и Комсомольске-на-Амуре, в Ульяновске, Пермском крае, Ростовской области, Ленинградской области, а также в Республике Карелия. В ближайшее время планируется запуск в Новосибирской области, Республике Кабардино-Балкария и во всем Хабаровском крае.

Ранее, 4 декабря, стало известно, что в столице увеличилось количество перехватывающих парковок, на которые можно заехать с помощью карты «Тройка». Так, 11 стоянок с въездом по карте «Тройка» расположены в Восточном округе. По пять находятся на юго-востоке и юго-западе Москвы.