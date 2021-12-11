В ГД связали решение по QR-кодам с ответом кабмина на вопросы общества

Дальнейшую судьбу законопроектов о QR-кодах во многом определит то, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Володин назвал верным шагом выработку решения по данному вопросу на основе позиции, которую озвучил российский лидер Владимир Путин. Также он считает правильной обсуждение содержания законопроектов. Он напомнил, что глава государства всегда подчеркивал необходимость работы по разъяснению важности вакцинации от COVID-19.

«Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти», — заключил спикер Госдумы.

Заседания фракций в Госдуме пройдут с участием представителей правительства, рассказал спикер.

Ранее, 9 декабря, в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин заявил, что до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться к готовности к этому всей системы. Законопроект о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта носит рамочный характер и должен быть проработан в том числе с участием регионов, добавил он.

Российское правительство 12 ноября направило в нижнюю палату парламента два законопроекта о QR-кодах. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. До 1 февраля можно будет также предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после указанной даты документ будет действителен только для граждан с медотводом.

Второй законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс РФ и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в тот же день спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.