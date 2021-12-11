Ликсутов рассказал о бесплатных парковках в Москве в новогодние праздники

Припарковаться на всех улицах Москвы в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января можно будет бесплатно. Об этом сообщил в субботу, 11 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москвичи с 31 декабря по 8 января смогут бесплатно припарковать свой автомобиль на всех уличных парковках в Москве, даже в самом центре города. Тогда как 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно, кроме улиц с повышенным тарифом, — по 380 рублей в час.

«Просим водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно-опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам», — отметил Ликсутов.

Вместе с тем плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно, по действующим тарифам. Оплатить парковки со шлагбаумом можно в приложении «Парковки Москвы» или в терминалах оплаты. На таких парковках в отличие от уличных оплата должна производиться непосредственно перед выездом.

После оплаты у водителя автомобиля есть 10 минут для выезда.

По всем вопросам о платных парковках следует обращаться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 3210 (с мобильного) или +7 (495) 539-54-54.

Ранее, 9 декабря, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы посоветовал автомобилистам быть внимательнее при оплате парковки — всегда проверять введенный госномер машины и номер парковочной зоны. Если ошибка была допущена, ее можно исправить в приложении «Парковки Москвы» до конца суток. В ведомстве также напомнили о том, что запрещено оставлять легковые транспортные средства на местах для автобусов и грузовиков. Утончается, что такие стоянки обозначены специальными знаками.