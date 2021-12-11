В Москве на спецстоянки в 2021 году привезли 4,5 тыс. машин без номеров

С начала года эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки более 4,5 тыс. автомобилей без государственных номеров или с подложными номерами. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, опубликованном 11 декабря.

Эти машины были эвакуированы по решениям инспекторов ГИБДД или МАДИ.

«Из них 2,3 тыс. машин эвакуировали за нарушения правил остановки и стоянки и 2,2 тыс. — по регламенту Антитеррористической комиссии Москвы для проверки полицией», — отметили в «Московском паркинге».

Чаще всего на улицах города без госномеров оставляют дорогие автомобили. Так, «безымянные» Tesla перемещали на спецстоянки 27 раз, Lamborghini — восемь раз, а Maserati, Maybach, Rolls-Royce по два раза. Также на стоянки доставили по одному Ferrari и Aston Martin.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что владельцы автомобилей намеренно снимают номера или используют подложные, чтобы безнаказанно парковаться с нарушениями. Но эта уловка не поможет — машины, оставленные в местах, где запрещена остановка, переместят на спецстоянки даже без номеров, чтобы они не создавали опасности для других участников дорожного движения», — отмечают специалисты.

Если автомобиль доставлен на спецстоянку, то водителям придется оплатить и штраф, и перемещение, и хранение машины. Узнать, на какую спецстоянку эвакуировали транспортное средство, можно по госномеру машины в специальном сервисе на сайте parking.mos.ru или в приложении «Парковки Москвы».

По регламенту Антитеррористической комиссии Москвы, с 2017 года автомобили, припаркованные на людных улицах без номеров либо с подложными номерами, перемещаются на специализированные стоянки для последующей проверки. Проверка определит, не числится ли транспортное средство в угоне и не было ли оно задействовано в противоправной деятельности.

Если автомобиль «чистый» и был припаркован по правилам, владелец может забрать его, не оплачивая перемещение и хранение.

9 декабря департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказал, как избежать самых распространенных ошибок при оплате парковочного места. В первую очередь следует проверить правильность написания госномера автомобиля и номера парковочной зоны. В ведомстве напомнили, что самый быстрый способ оплаты парковки — приложение «Парковки Москвы».

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 3210 (с мобильного) или +7 (495) 539-54-54.