Все школы Сыктывкара возобновят занятия с 13 декабря

В Сыктывкаре все школы и учреждения дополнительного образования вернутся к занятиям с 13 декабря. Учебный процесс был приостановлен с 4 по 11 декабря по рекомендации Роспотребнадзора из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, пояснили ИА FlashNord в пресс-службе мэрии.

На данный момент оснований для продолжения карантина нет. Возобновят работу все муниципальные школы и лицеи, кружки и секции. Разрешено также проводить мастер-классы и другие мероприятия с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий.

С нового, 2022 года школы не будут переходить на онлайн-обучение. Об этом 6 декабря заявила заместитель министра просвещения Татьяна Васильева. «Ни в коем случае. Любая школьная цифровизация — это в помощь уроку и учителю, и все проекты, которые есть, они инфраструктурные для школы и в школе», — подчеркнула она.