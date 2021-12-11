Прямой эфир
Общество
Пассажиров нижних полок поездов обяжут уступать место у стола
Спорт
Овечкин побил еще один рекорд в НХЛ
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Мир
Байден рассказал о желаниях лидеров «поменяться с ним местами»
Мир
Кремль обеспокоился переброской военной техники НАТО в Грецию
Мир
Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу
Авто
Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение
Мир
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Все школы Сыктывкара возобновят занятия с 13 декабря

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сыктывкаре все школы и учреждения дополнительного образования вернутся к занятиям с 13 декабря. Учебный процесс был приостановлен с 4 по 11 декабря по рекомендации Роспотребнадзора из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, пояснили ИА FlashNord в пресс-службе мэрии.

На данный момент оснований для продолжения карантина нет. Возобновят работу все муниципальные школы и лицеи, кружки и секции. Разрешено также проводить мастер-классы и другие мероприятия с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий.

С нового, 2022 года школы не будут переходить на онлайн-обучение. Об этом 6 декабря заявила заместитель министра просвещения Татьяна Васильева. «Ни в коем случае. Любая школьная цифровизация — это в помощь уроку и учителю, и все проекты, которые есть, они инфраструктурные для школы и в школе», — подчеркнула она.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021