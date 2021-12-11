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Законопроект о QR-кодах поддержали в Курской области

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Депутаты Курской областной думы поддержали проект федерального закона о введении системы пропуска по QR-кодам для общественных мест.

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10 декабря состоялось пятое заседание регионального парламента, которое проводилось дистанционно. В голосовании приняли участие 43 депутата: 30 — поддержали, 12 — высказались против, один воздержался, пишет ИА «Абирег».

В Черноземье этот законопроект уже поддержали Липецкий и Орловский облсоветы, Тамбовская и Воронежская облдумы. В Белгородской области планируют рассмотреть вопрос 13 декабря.

Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах, вероятно, будут регламентировать выдачу документа не только при наличии прививки от COVID-19, но и в случае получения отрицательного ПЦР-теста. Ранее источник в Государственной думе уточнил, что такая норма будет утверждена с высокой вероятностью.

В текущей версии документа данная мера также установлена, однако у нее ограничен срок действия. По нынешнему регламенту посещение общественных мест с ПЦР-тестом возможно во время переходного периода до 1 февраля

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