В Москве участники испытания вакцины «Спутник М» получат вознаграждение

В Москве принимающим участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник М» подросткам выплатят по 15 тыс. рублей. Об этом 11 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения российской столицы.

Речь идет о добровольцах, которые после полного цикла прививок пять раз сдадут кровь на способность вакцины вызывать иммунитет к инфекции.

«Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тыс. рублей, также 15 тыс. рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо», — уточнили в ведомстве.

Сначала подростки сдают кровь на антитела к вирусу, если они будут обнаружены, то до исследований их не допускают. В случае, если антител нет, то несовершеннолетние сдают ряд других анализов. Если они будут в пределах нормы, то их приглашают на вакцинацию первым компонентом «Спутник M», пояснили в департаменте столичного минздрава.

Третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М» против COVID-19 идет в Москве с ноября. Всего в них принимают участие 3 тыс. подростков. Из них 600 получили плацебо.

10 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от подростков от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет начнется до конца текущего года. Всего до конца года в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз вакцины «Спутник M».

6 декабря он рассказал, что в России исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет могут начаться в 2022 году. В конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследования вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.

«Спутник M» была зарегистрирована 24 ноября. Иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день. Как отмечалось, клеточный иммунитет после вакцинации от COVID-19 «Спутник M» («Гам-ковид-вак М») для подростков сформировался у 93,2% добровольцев.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшей первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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