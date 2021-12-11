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Овечкин побил еще один рекорд в НХЛ

Овечкин стал рекордсменом «Вашингтона» по набранным очкам
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США против «Питтсбург Пингвинс» и стал рекордсменом клуба по набранным очкам в первых играх сезона. Это следует из информации, опубликованной 10 декабря на сайте лиги.

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В это розыгрыше 36-летний спортсмен набрал 43 очка (21+22). При этом «Вашингтон Кэпиталс» проиграли команде из Питтсбурга со счетом 2:4. «Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Питтсбург» — на седьмом.

Лидерами таблицы лучших бомбардиров сезона-2021/22 остаются форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. У обоих хоккеистов по 45 очков. У Овечкина — 43.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин благодаря голевой передаче в игре с «Баффало» догнал по очкам Стивена Стэмкоса и Кирилла Капризова. У этих хоккеистов по 32 очка.

4 декабря Овечкин забросил свою 750-ю шайбу в НХЛ и 20-ю в нынешнем сезоне. «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:1. Заброшенная шайба стала для хоккеиста 750-й в лиге и 20-й в нынешнем сезоне.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз», прошедший 28 ноября, стал для Овечкина 1219-м в лиге. Таким образом он вышел на 107-е место в НХЛ, сравнявшись по данному показателю с бывшим нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс» Эриком Нестеренко.

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