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Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение
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«Ъ»: опасное вождение планируют фиксировать с помощью дорожных камер

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Министерство внутренних дел (МВД) РФ и Росстандарт предложили разрешить выносить штрафы за опасное вождение, используя данные камер видеофиксации на дорогах. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил «Коммерсант».

Нажать «Отмена»: штрафы с камер можно обжаловать онлайн
С 1 сентября это предусмотрено на сайте госуслуг и сайтах судов

Как отметило издание, российские власти запланировали утверждение новой меры на следующий год.

Также в документе говорится, что ГОСТ от 2017 года могут изменить. Госавтоинспекция, возможно, будет изучать материалы, полученные со стационарных камер, а также с помощью «специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации» и определять, соблюдал ли водитель правила дорожного движения.

Разработкой нового ГОСТА занимается Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД).

Кроме того, возможна легализация штрафов за правонарушения, которые зафиксировали граждане, отправив фотографию с места с помощью приложения «Помощник Москвы».

Также могут быть вновь введены штрафы за превышение средней скорости движения, от которых МВД отказалось в текущем году

Сейчас функционирование камер, расположенных на дорогах, регулирует ГОСТ Р 57144 от 1 июня 2017 года. Он содержит классификацию комплексов, перечень фиксируемых нарушений, минимальная и максимальная дальность измерений.

Ранее, 2 декабря, стало известно, что партия ЛДПР подготовила изменения в законодательство, согласно которым могут появиться штрафы за опасное вождение — 5 тыс. рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишением водительских прав на срок до года, рассказал депутат Ярослав Нилов.

В ноябре замглавы международного комитета Совета Федерации Валерий Васильев предложил ввести уголовное наказание за опасное вождение. Сенатор отметил, что за нарушение только скоростного режима такие водители за один день получают десятки штрафов, но это их не останавливает и они продолжают ездить по Москве со скоростью 200 км/ч, поэтому недостаточно наказывать нарушителей ПДД только штрафами.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, данный термин обозначает сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения. Отмечается, что само агрессивное вождение можно подвести под термин «опасное вождение».

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