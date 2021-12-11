В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет после инцидента с украинским судном «Донбасс» у Керченского пролива предложил украинскому флоту использовать пиратский флаг. Об этом в субботу, 11 декабря, парламентарий заявил «РИА Новости».

«Украинские власти постепенно скатываются до уровня пиратов, пытаясь промышлять разбоем и провокациями. Думаю, было бы честно, если бы украинский флот сменил флаги и вместо нынешнего водрузил пиратский черный с черепом человека и костями», — сказал Шеремет.

9 декабря центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль и игнорируя требования изменить курс. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже корабль лег на обратный курс.

В тот же день сенатор Ольга Ковитиди призвала Совет Безопасности ООН рассмотреть данный инцидент. По словам Ковитиди, провокации, осуществляемые Украиной против России, происходят на фоне активных шагов Москвы по укреплению международной безопасности.

Политолог Виктор Бурлаков заявил «Известиям», что инцидент с приближением корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска России.

Как отметил политолог, бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет в беседе с «Известиями», маневр украинского корабля неподалеку от Керченского пролива был проверкой, какой ответ от России последует за действиями Киева. Беннет подчеркнул, что одновременно с такими действиями НАТО приглашает Россию на переговоры, ведя «своего рода двойной фронт». Таким образом, по мнению эксперта, против страны ведутся политическая, дипломатическая и милитаристская война.