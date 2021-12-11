Постпред Крыма предупредил о риске новых провокаций Киева у границ РФ

Украинские власти, поддерживаемые США, могут осуществить новые провокации в Азовском и Черном морях. Об этом 11 декабря заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Так он прокомментировал инцидент с кораблем ВМС Украины «Донбасс», который 9 декабря шел в сторону Керченского пролива и не выполнял требования ФСБ изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Позже корабль лег на обратный курс, всё также игнорируя запросы ФСБ.

Мурадов назвал инцидент «частью провокационной политики». По его мнению, она выработана американцами вместе с националистами Украины в виде так называемой международной площадки по «деоккупации» Крыма.

«Провокации эти будут множиться и приобретать разнообразный характер», — добавил он в беседе с «РИА Новости».

Политика Киева и ее заокеанских кураторов сама по себе уже провокация и посягательство на территориальную целостность России, подчеркнул Мурадов. Он призвал российские спецслужбы быть бдительными.

«Слава богу, все наши службы действуют четко, скоординированно и, убежден, будут эффективно противостоять провокациям», — заключил он.

9 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу на 18 морских миль. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что действия украинского корабля являются провокацией.

10 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что инцидент стал провокационным и чреват серьезными последствиями. По его словам, любая незначительная провокация может привести к «очень и очень серьезным последствиям», о чем неоднократно говорил российский лидер Владимир Путин.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что инцидент с украинским кораблем должен стать предметом экстренного рассмотрения в Совете Безопасности ООН.