Умер известный дирижер Михаил Финберг

На 75-м году жизни умер дирижер, народный артист Белоруссии Михаил Финберг. Об этом 11 декабря сообщил белорусский телеканал ОНТ.

Информацию о смерти артиста подтвердили в министерстве здравоохранения страны. Причина смерти, дата и место прощания не уточняются.

Финберг являлся руководителем Национального академического оркестра Белоруссии. Творческая деятельность дирижера отмечена рядом государственных наград и государственных премий. Так, в 2006 году был награжден орденом Франциска Скорины. Финберг также являлся лауреатом премии Союзного Государства в области литературы и искусства.

Кроме того, входил в Совет Республики Национального собрания двух созывов, в совет по культуре при Совмине и комитете по государственным премиям.