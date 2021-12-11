Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь на субботу, 11 декабря, в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха опустилась до –16,9 градуса. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что показатели в почти –17 градусов зарегистрировали на главной метеостанции города ВДНХ, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, в столице 11 декабря ожидается переменная облачность и без осадков. В Гидрометцентре уточнили, что столбики термометров покажут от –13 до –11 градусов. Ночью температура опустится до –14 градусов.

Местами возможна гололедица.

10 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столичном регионе на следующей неделе. По его словам, уже в воскресенье в Москве температура повысится на 9–11 градусов.