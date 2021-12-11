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Байден рассказал о желаниях лидеров «поменяться с ним местами»

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Главы любых государств, в том числе России и Китая, хотели бы поменяться местами с президентом США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая на вечернем телешоу ведущего Джимми Фэллона The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

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По словам политика, он с оптимизмом смотрит на Соединенные Штаты.

«Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», — заверил глава Белого дома.

Как он объяснил, в США якобы намного больше возможностей, «лучше развиты наука и технологии».

10 декабря первая леди США Джилл Байден назвала смехотворными слухи о проблемах с ментальным здоровьем у ее супруга. Так она высказалась о результатах опроса общественного мнения, согласно которым 48% американцев полагают, что Байден психически не способен справляться с возложенными на него обязанностями лидера.

По ее словам, президент сильно устает, так как работает почти 24 часа в сутки. Однако у Байдена нет признаков психических заболеваний, заверила первая леди.

78-летний Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения. Так, в октябре глава Белого дома вызвал беспокойство телезрителей и пользователей Сети из-за позы, которую глава государства принял во время эфира телеканала CNN. Политик сжал кисти рук в кулаки и приподнял локти до уровня груди. Он сохранял такое положение около 20 секунд.

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