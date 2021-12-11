Прямой эфир
Спорт
Презентована экипировка российских спортсменов для Олимпиады в Пекине
Мир
В Британии предложили создать фронт помощи Украине против России
Экономика
Медведчук выступил за прямую закупку газа Киевом у России
Наука
В США опубликовали результаты третьей фазы исследований «Коронавира»
Мир
РФ закрыла въезд из девяти африканских стран и Гонконга из-за «Омикрона»
Наука
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против «Омикрона»
Мир
Кремль обеспокоился переброской военной техники НАТО в Грецию
Туризм
В Госдуме допустили ограничения на поездки в Египет из-за «Омикрона»
Авто
Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение
Мир
Bloomberg узнал о неготовности Турции воевать против РФ из-за Украины

В США в аренду сдадут пещеру «похитителя Рождества»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США сдают в аренду пещеру «похитителя Рождества» Гринча — персонажа популярного одноименного фильма, пишет 9 декабря New York Post.

Новогодний сбор: в РФ подскочили продажи мандаринов и конфет
Какие особенности предпраздничного спроса зафиксировали ритейлеры в этом сезоне

Дом главного героя книги американского писателя Доктора Сьюза воссоздали в горах города Боулдера в штате Юта.

Площадь «пещеры» составляет 5,7 тыс. кв. м. Внутри есть музыкальная комната с органом Гринча и барабанная установка его друга, собаки по кличке Макс. Для гостей оборудованы две спальни, кабинет и несколько ванных комнат. При этом интернета и телевидения там нет. Пожить в логове зеленого кинозлодея – ненавистника Рождества можно будет с 13 по 27 декабря за $19,57 (1,4 тыс. рублей) за ночь.

Как объяснили журналисты, размер суммы аренды является отсылкой к году выпуска книги о Гринче.

2 декабря аналитики подсчитали, сколько россиянам придется потратить на «новогоднее настроение». Спрос россиян на новогодние товары в преддверии праздников вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными товарами у граждан для создания праздничной атмосферы дома оказались елки, игрушки и мишура, гирлянды.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021