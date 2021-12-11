В США в аренду сдадут пещеру «похитителя Рождества»

В США сдают в аренду пещеру «похитителя Рождества» Гринча — персонажа популярного одноименного фильма, пишет 9 декабря New York Post.

Дом главного героя книги американского писателя Доктора Сьюза воссоздали в горах города Боулдера в штате Юта.

Площадь «пещеры» составляет 5,7 тыс. кв. м. Внутри есть музыкальная комната с органом Гринча и барабанная установка его друга, собаки по кличке Макс. Для гостей оборудованы две спальни, кабинет и несколько ванных комнат. При этом интернета и телевидения там нет. Пожить в логове зеленого кинозлодея – ненавистника Рождества можно будет с 13 по 27 декабря за $19,57 (1,4 тыс. рублей) за ночь.

Как объяснили журналисты, размер суммы аренды является отсылкой к году выпуска книги о Гринче.

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